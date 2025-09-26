Berliner Busfahrer für seine Zivilcourage ausgezeichnet

Bei dem Wettbewerb können Fahrgäste eine Bus-Geschichte erzählen und ihren Lieblingsbusfahrer benennen. Über 2.000 Geschichten wurden eingereicht. Eine Fahrgästin berichtete dort, dass sie von einem Mann verfolgt wurde, der in Piskins Bus einsteigen wollte. Piskin habe sich schützend zwischen die Frau und den Verfolger gestellt. Er verweigerte den Zutritt und sorgte dafür, dass seine Fahrgästin sicher nach Hause kam.