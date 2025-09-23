World Liberty Congress: Rund 200 Dissidenten kommen nach Berlin

Die Präsidentin des World Liberty Congress, Masih Alinejad, ergänzte, die Stärke des World Liberty Congress liege in den Stimmen seiner Mitglieder. «Und in den Opfern, die sie erbringen – all die tapferen Männer und Frauen, die Gefängnishaft und Exil erdulden und deren Leben bedroht wird, weil sie es wagen, Forderungen nach Freiheit zu stellen.» «In Berlin werden wir zusammenstehen, nicht nur als Exilanten, sondern als Vertreter der Millionen anderer Menschen, die von autoritären Regimen zum Schweigen verdammt werden», sagte sie. «Berlin erinnert uns daran, dass Mauern fallen können und dass Solidarität jede Diktatur überleben kann.» Der World Liberty Congress ist nach eigenen Angaben ein im November 2022 gegründetes globales Netzwerk, das sich für den Kampf für die Demokratie weltweit einsetzt.