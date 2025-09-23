Berlin bekommt sein erstes öffentliches Fahrradparkhaus

Das Fahrradparkhaus mit zwei Geschossen auf dem Bahnhofsvorplatz ist als nachhaltiger Holzbau vorgesehen. Es soll Kapazitäten für rund 800 Stellplätze bieten, von denen rund 240 mit einem speziellen von Infravelo entwickelten Zugangssystem zusätzlich gesichert sind. Außerdem soll es den Angaben zufolge zehn besonders große Stellplätze etwa für Lastenräder oder Kinderanhänger geben.