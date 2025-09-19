Höhere Preise für Bus- und Bahnfahrten ab Januar

Nicht mehr angeboten wird künftig zudem die Tarifstufe BC, die das Berliner Umland und die Stadtteile außerhalb des Rings umfasste. Auch die 7-Tage-Karte sowie die Jahreskarten für alle Zielgruppen werden den Angaben zufolge verschwinden, ebenso die 10-Uhr-Karte in Berlin sowie die 9-Uhr-Karten in den Städten Potsdam, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder). Es habe in den vergangenen Jahren immer mehr neue Tarife gegeben, sagte VBB-Chef Christoph Heuing zur Begründung. «Mit dem Ergebnis: Viele beschweren sich, weil es total unübersichtlich geworden ist. Deswegen gibt es jetzt eine Tendenz: Wir wollen nicht mehr, sondern weniger Tarife.»