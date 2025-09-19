Entwarnung: Brandbombe in Mitte muss nicht entschärft werden

«Es besteht keine Gefahr mehr. Die Bombe muss nicht entschärft werden.» Sie soll aus der Spree geholt und dann fachgerecht entsorgt werden. «Die Brandbombe wurde bei der Begutachtung als ungefährlich eingestuft», sagte der Sprecher. Taucher hatten die Bombe am frühen Morgen in Augenschein genommen. Der Bereich um den Fundort an der Fischerinsel war abgesperrt worden, mehrere tausend Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.