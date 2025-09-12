Stromversorgung in Treptow-Köpenick wiederhergestellt

Die Reparaturarbeiten sind aber nicht abgeschlossen. Wie ein Sprecher der Stromnetz GmbH mitteilte, wird derzeit noch eine Zwischenlösung genutzt. «Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt daran, wie wir die beschädigten Leitungen wieder in Betrieb nehmen können. Wir werden im Laufe des Tages klären, wie lange das noch dauert», erklärte der Sprecher. «Wir haben den Vorteil, dass die beiden Masten, die durch den Brand beschädigt wurden, als stabil und weiter nutzbar eingestuft worden sind.» Das mache es etwas einfacher. «Aber trotzdem ist das noch eine komplexe Aufgabe.»