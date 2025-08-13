Aktuelle Sprache: Deutsch

Staatsbesuch am Mittwoch: Sperrungen im Regierungsviertel

Sperrungen wegen Selenskyj-Besuch in Berlin

Polizeibeamte sichern im Mai das Regierungsviertel und die Zufahrt zum Bundeskanzleramt. (Archivbild)

Der kurzfristige Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin sorgt für Sperrungen im Regierungsviertel.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte auf der Onlineplattform Bluesky vor kurzfristigen Sperrungen für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger im gesamten Parlaments- und Regierungsviertel.

S- und U-Bahnverkehr möglicherweise eingeschränkt

Als Grund nannte die VIZ den Arbeitsbesuch eines Staatsgastes. Sie empfiehlt, den Bereich weitläufig zu umfahren. Erfahrungsgemäß kann es auch im S-Bahn- und U-Bahnverkehr kurzfristig zu Ausfällen und Verzögerungen kommen. Selenskyj will in der Hauptstadt persönlich an den Videoschalten zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilnehmen.

Höchste Sicherheitsstufe für Selenskyj-Besuch

Für den ukrainischen Präsidenten gilt ebenso wie etwa für Regierungschefs aus den USA, Russland und Israel die höchste Sicherheitsstufe. Bei seinem Besuch im Mai waren nach Polizeiangaben rund 2.400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Im Regierungsviertel waren Spezialeinheiten mit Scharfschützen postiert, etwa auf dem Dach des Bundeskanzleramtes. Angaben dazu, wie viele Beamte heute im Einsatz sein werden, machte die Polizei zunächst nicht. Selenskyj will in der Hauptstadt persönlich an den Videoschalten zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilnehmen. Er werde am Mittag in Berlin erwartet. Selenskyjs Pressesprecher Serhij Nikiforow bestätigte die Reise im ukrainischen Fernsehen.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 13. August 2025
Letzte Aktualisierung: 13. August 2025

