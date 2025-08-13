«Deutschlands Seenland»: Nordost-Länder werben für Wassertourismus

Laut Mitteilung finden sowohl wasseraffine Urlauberinnen und Urlauber als auch Einheimische auf der aktualisierten Internetseite deutschlands-seenland.de Tipps für mehrtägige Urlaubsreisen - ob auf dem Hausboot, mit dem Kanu oder in Kombination mit dem Rad. Einer aktuellen Studie zufolge wird allein in Mecklenburg-Vorpommern im Wassertourismus ein Umsatz von jährlich etwa einer Milliarde Euro erzielt. Mehr als 19.000 Menschen im Land gibt die Branche demnach Arbeit, ob in Marinas, Verleih- und Charterunternehmen oder in gastronomischen Einrichtungen. Und das, obwohl lediglich zwölf Prozent der Feriengäste die Vielfalt der wassertouristischen Angebote auch nutzen, hieß es.