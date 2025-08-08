BVG erwartet 150 weitere E-Busse im kommenden Jahr

Anfang der 2030er Jahre soll die gesamte Busflotte komplett emissionsfrei unterwegs sein. Dabei setzt die BVG zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich auf batterieelektrische Antriebe. «Ob die Umrüstung zu 80, 85 oder 90 Prozent auf Batterie stattfindet, kann ich heute noch nicht sagen», sagte BVG-Chef Henrik Falk vor einigen Monaten. Um etwa neuere Dieselfahrzeuge länger fahren zu lassen, laufen derzeit Tests mit Kraftstoffen aus gebrauchtem Pflanzen- und Speiseöl, im Fachjargon HVO. Ob langfristig auch Wasserstoff-Antriebe infrage kommen, ließ das Unternehmen bislang offen.