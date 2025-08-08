BVG erwartet 150 weitere E-Busse im kommenden Jahr

Um die Batteriebusse zu betreiben, braucht es eine andere Infrastruktur als bisher, insbesondere mit Blick auf die Betriebshöfe. In der Säntisstraße in Marienfelde legte die BVG heute den Grundstein für den ersten vollständig auf E-Busse ausgerichteten Betriebshof mit der entsprechenden Lade-, Werkstatt- und Verwaltungstechnik. Der Standort soll 2027 fertiggestellt sein und dann Platz für 220 Busse bieten. Es ist laut BVG das erste neue Depot seit mehr als 60 Jahren. In den nächsten Jahren sind weitere E-Bus-Betriebshöfe auf der Köpenicker Landstraße sowie auf der Rummelsburger Landstraße geplant. Bis 2030 will die BVG zudem Werkstätten und Schienenanlagen umfassend ausbauen und modernisieren.