Tollwutvirus bei Fledermaus nachgewiesen

Trotz des niedlichen Erscheinungsbildes seien «Fledermäuse mitunter wehrhaft und möchten nicht berührt werden», heißt es in einem Merkblatt der Senatsverwaltung zum Umgang mit aufgefundenen Fledermäusen. Bevor ein Tier aufgehoben werde, könne ein Telefonat mit Fledermaussachverständigen hilfreich sein. Infektionen beim Menschen sind äußerst selten. In Berlin wurden dem Merkblatt zufolge zwischen Juli 2020 und Juli 2025 drei Infektionen mit dem Virus festgestellt. Es könne nicht sicher gesagt werden, wie weit der Erreger in der Fledermauspopulation tatsächlich verbreitet ist und welche Fledermausarten betroffen sind.