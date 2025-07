Berliner Notaufnahmen oft für Nicht-Notfälle genutzt

Viele Menschen in Berlin gehen direkt in die Notaufnahme, ohne sich vorher ärztlichen Rat zu holen, wie eine aktuelle Umfrage der AOK Nordost zeigt. Es wurden rund 500 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren befragt. Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten hatte zum Zeitpunkt der Befragung in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal selbstständig eine Notaufnahme aufgesucht. Davon gab jeder Vierte (26 Prozent) an, von einem Arzt in die Notaufnahme geschickt worden zu sein. Nur 8 Prozent hatten sich vorher eine Ersteinschätzung über die 116 117, die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, geholt. 42 Prozent sagten, dass sie sich akut zu schlecht gefühlt hätten, um abwarten zu können. Es waren Mehrfachantworten möglich.