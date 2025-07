Senat beschließt Doppelhaushalt: Deutliche Aufstockung geplant

Der Fokus liege bei der Verkehrsinfrastruktur auf Investitionen in den ÖPNV, aber auch in den Brücken- und Straßenbau. Beim Wohnungsbau würden die Fördermittel verdoppelt. Auch werde erheblich in die Digitalisierung investiert, zudem in die Modernisierung der Ausstattung bei Polizei und Feuerwehr. Es gebe keine Personaleinsparungen und die Bezirke bekämen mehr Geld. Als weitere Schwerpunkte nannte Evers Schulbau und den Klimaschutz mit dem Umbau der Wärmeversorgung weg von Kohle und Gas. Hochschulen und Kultureinrichtungen bekämen sogenannte Transformationspauschalen von je 20 Millionen Euro, um Strukturveränderungen in diesen Bereichen mit dem Ziel dauerhafter Kostensenkungen zu unterstützen. Nach dem Senatsbeschluss geht der Etatentwurf an das Abgeordnetenhaus, wo der Doppelhaushalt bis Ende Dezember endgültig beschlossen werden soll.