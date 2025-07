«Wohnungsbündnis 2.0» will mehr Tempo beim Neubau

Auf das im Juni 2022 noch unter dem rot-grün-roten Vorgängersenat gestartete Bündnis soll nicht verzichtet werden. «Wir können diese Herausforderung nicht im Gegeneinander wuppen, nur im Miteinander», sagte Wegner. Nötig sei eine noch stärkere Fokussierung auf den Neubau, so der Regierende Bürgermeister. Weiterhin betonte er, der Senat halte an seinem Ziel fest, 20.000 Wohnungen im Jahr fertigzustellen. Das gibt es seit dem Start vor drei Jahren. Jetzt komme es darauf an, dafür zu sorgen, dass es beim Neubau noch schneller vorangehe.