Rund 2.600 Eingaben zu künftigen Standorten für Windräder

Berlin muss bis 2032 nach geltendem Bundesrecht 0,5 Prozent seiner Fläche als mögliche Standorte für Windräder ausweisen und bis Ende 2027 bereits 0,25 Prozent. Zu den von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung identifizierten potenziellen Windenergiegebieten gehören außerdem unter anderem der südliche Grunewald, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, der Teufelsberg in Charlottenburg-Wilmersdorf oder Buchholz Nord in Pankow.