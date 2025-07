Feierlicher Dienstbeginn für Feuerwehrleute

Berliner Feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr seien «unverzichtbare Stützen», betonte Innensenatorin Spranger. «Ihre Haltung und Ihre Bereitschaft, für andere da zu sein, machen die Berliner Feuerwehr zu dem, was sie ist: eine verlässliche, starke Gemeinschaft im Dienst der Stadt», so Landesbranddirektor Homrighausen. Im vergangenen Jahr sind Berliner Feuerwehrleute Jahr zu 532.157 Not- und Krankheitsfällen sowie Bränden ausgerückt - ein neuer Rekord (2023: 514.866). Die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben 4.780 Beschäftigte. Zudem gibt es knapp 2.970 Ehrenamtliche bei den Freiwilligen Feuerwehren und den Jugendfeuerwehren der Hauptstadt.