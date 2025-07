Landespflegeplan 2025 beschlossen

Dort hatte die SPD-Politikerin den «Landespflegeplan 2025» vorgestellt. «Wir sehen, dass 87 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden», sagte Czyborra - in der Regel von Angehörigen, nur zum Teil unter Zuhilfenahme von ambulanten Diensten. In jedem zehnten Berliner Haushalt würden Menschen gepflegt. «Das sind 2,2 Millionen Haushalte in Berlin.» Und klar ist: Es werden nicht weniger. «Wir haben enorme Herausforderungen», betonte Czyborra.