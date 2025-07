Berlin startet City Challenge

In einem Innovationswettbewerb können sich kreative Menschen mit Lösungsvorschlägen für zwei Herausforderungen in der Berliner Verwaltung bewerben. Zu einen werden Lösungen für die sogenannte Digitale Vergabevorbereitung gesucht. Gefragt sind außerdem Ideen für ein Digitales Hallenbuch für die Sportanlagenverwaltung und -vergabe. Die besten Ideen werden in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden als Pilotprojekte umgesetzt.