Bis zu 39 Grad: Hitzewelle erreicht Hauptstadtregion

Am Montag erwartet der DWD reichlich Sonnenschein. Schwacher bis mäßiger Wind sorgt gelegentlich für ein kühles Lüftchen. Die Temperaturen steigen in der Uckermark auf bis zu 23 Grad, in Berlin auf um die 27 Grad und im Elbe-Elster-Kreis auf bis zu 29 Grad. Nachts ist der Himmel wolkenlos. Es kühlt deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad.