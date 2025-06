Bezirke warnen Parkbesucher vor Eichenprozessionsspinnern

Zuvor hatte bereits der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mitgeteilt, dass Teile der an den Park angrenzenden Jungfernheide infolge eines starken Befalls durch den Nachtfalter gesperrt seien. Das Strandbad Jungfernheide sei geschlossen. Über 350 Bäume seien in dem Park betroffen. Auch in Pankow mehrten sich nach Angaben des dortigen Bezirksamtes die Beobachtungen von Raupennestern an Eichen, auch an Spielplätzen und Schulen.