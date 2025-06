Tempo 30 könnte auf vielen Hauptstraßen aufgehoben werden

Wann die Prüfungsergebnisse vorliegen, könne sie noch nicht sagen. Die Verkehrsverwaltung nehme dafür Kontakt mit Schulen, Bezirken und der Polizei auf. «Es gibt dafür noch keine Erfahrungswerte», sagte Bonde zur Frage, was «hochfrequentierte» Schulwege sind. Der Senat hat Bondes Vorlage für die Fortschreibung und entsprechende Änderung des geltenden Luftreinhalteplans angenommen. Als Nächstes muss sich der Rat der Bürgermeister damit befassen, der bis Mitte Juli Zeit für Einwände und Anmerkungen hat. Der Senat könnte dann am 5. August einen Beschluss fällen, wie die Verkehrssenatorin in Aussicht stellte. Bis dahin bleiben die derzeitigen Tempolimits in jedem Fall bestehen.