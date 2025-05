Kleiderspenden für Obdachlose dringend benötigt

Gebraucht würden derzeit nur Männerklamotten. Auch Hygieneartikel, dünne Jacken, neue Unterwäsche und Socken würden gerne entgegengenommen. Gespendet werden kann am Montag (02. Juni 2025) zwischen 7 und 9:30 Uhr sowie am Dienstag (03. Juni) zwischen 15:30 und 17:30 Uhr. Im Laufe der Woche sind an verschiedenen U-Bahnhöfen weitere Spendentermine geplant.