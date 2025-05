Warnung vor Blaualgen am Tegeler See

Das Lageso hat auf seiner Website eine Warnung für den Tegeler See veröffentlicht und empfiehlt, Wasserpflanzenansammlungen am Ufer zu meiden. Für andere Gewässer in Berlin gibt es derzeit keine Warnungen. Das Bezirksamt Reinickendorf will in diesem Jahr wieder Warnschilder zum Schutz der Hunde am See anbringen. 2017 wurden erstmals Blaualgentoxine im Tegeler See nachgewiesen. Seitdem sind bereits mehrere Hunde kurz nach einem Aufenthalt am Wasser an einer Intoxikation mit dem Blaualgengift gestorben. Laut Lageso sind für Hunde wohl bereits Toxinwerte gefährlich, die unterhalb der für den Menschen festgelegten Grenzwerte liegen.