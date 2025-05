Berlin bewirbt sich mit vier anderen Ländern um Olympia

So sollen die Partien der Beachvolleyballer im Zentrum am Brandenburger Tor stattfinden, wie es bei der offiziellen Einreichung der Bewerbung hieß. Die Marathonstrecke soll unter anderem an der Museumsinsel entlangführen, Rugby-Spiele wären im dann neuen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark geplant. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen.