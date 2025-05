Die Verkehrsverwaltung kündigte an, einen Krisenstab unter der Beteiligung von Polizei und Feuerwehr, der BVG, dem Verkehrsmanagement und dem Bezirk einzurichten. Es sollen alle Möglichkeiten geprüft werden, die erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr zu verringern. «Gleichzeitig wird die Abteilung Tiefbau alle technischen Möglichkeiten in Betracht ziehen, um so schnell wie möglich die Folgen zu mindern, bis hin zum sofortigen Abriss der Brücke.»