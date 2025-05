Aktionstag in Bürgerämtern: Ausweis und Pass ohne Termin beantragen

Wie es hieß, gilt das Angebot nur für Pass- und Ausweisangelegenheiten. Die sogenannte Allzuständigkeit der Berliner Behörden werde an dem Tag für 24 Stunden ausgesetzt sein. Das heißt: Berlinerinnen und Berliner können im Zuge der Aktion nur in jenem Bezirk aufs Bürgeramt gehen, in dem sie gemeldet sind. Möglich ist das laut Mitteilung zu den üblichen Öffnungszeiten der jeweiligen Bezirksämter.