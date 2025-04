Zahl der Ladepunkte in Berlin wächst

Aus der wachsenden Zahl an Lademöglichkeiten in Berlin lässt sich allerdings nicht schließen, dass es für E-Auto-Besitzer einfacher geworden ist, einen freien Platz zu finden. Schließlich ist auch die Zahl der Batteriefahrzeuge gestiegen. Zum Beginn des neuen Jahres waren in der Hauptstadt laut Kraftfahrt-Bundesamt fast 42.000 reine Elektroautos gemeldet. Im Schnitt rund 7,5 Fahrzeuge müssen sich damit einen Ladepunkt teilen. Das sind etwa so viele wie im Vorjahr.