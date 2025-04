Tausende Studierende ins Sommersemester gestartet

An der FU gibt es für Neuankömmlinge - wie auch an manchen anderen Unis - ein Mentoringprogramm. Erfahrene Studierende geben Tipps und bieten Orientierung, zum Beispiel für die Wohnungssuche in Berlin. Auch ein gemeinsames Picknick steht auf dem Programm. Die Technischen Universität (TU) zählt derzeit fast 29.000 Studentinnen und Studenten, erklärte eine Sprecherin. Wenn man Promovierende und Studenten, die an Sonderprogrammen teilnehmen oder Gast- und Nebenhörer sind, mitzähle, seien es sogar rund 36.130.