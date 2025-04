Mehr Befugnisse für Berliner Landeswahlleiter

Mit der Gesetzesnovelle sind die nach der Wahl 2021 eingeleiteten Reformen bei der Wahlorganisation in Berlin nun praktisch abgeschlossen. Basis waren Vorschläge einer Expertenkommission. Der Verwaltungswissenschaftler Bröchler gehörte diesem Gremium selbst an, ehe er im Oktober 2022 das Amt des Landeswahlleiters übernahm. Im Zuge der Reformen wurden unter anderem Abläufe bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen geändert und die Ausstattung von Wahllokalen verbessert. Ein Landeswahlamt entstand. In den Bezirkswahlämtern wurden feste Stellen geschaffen, um deren dauerhafte Arbeit zu sichern.