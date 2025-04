Tel Aviv wird Berlins nächste Partnerstadt

Nach intensiven Gesprächen mit Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai und weiteren Vertretern der Stadt am Mittelmeer sei es gelungen, eine Städtepartnerschaft zu vereinbaren. Sie soll bei einem Besuch Huldais in Berlin am 5. Mai unterzeichnet werden. «Durch den Austausch zwischen den Menschen werden wir dem stärker werdenden Antisemitismus gemeinsam begegnen», sagte Wegner. «Berlin war die Stadt, in der die Schoa geplant und durchgesetzt wurde.» Berlin habe daher eine besondere Verantwortung und Verpflichtung gegenüber Israel und zum Schutz von jüdischem Leben in Berlin.