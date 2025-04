Inklusions-Stele im Olympiastadion eingeweiht

Die vom 17. bis zum 25. Juni 2023 dauernden Spiele waren das größte Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Über 6.500 Sportler aus 170 Nationen gingen in 26 Disziplinen an den Start. Athletensprecher Dennis Mellentin freute sich über das sichtbare Zeichen: «Für die Athleten war es eine unglaubliche Erfahrung, in einem so beeindruckenden Stadion vor so vielen Menschen einzulaufen. Während der Weltspiele haben wir gezeigt, dass wir nicht nur im Sport, sondern auch im Leben gleichberechtigt sind. Die Info-Stele wird dazu beitragen, unsere Botschaft weiter zu verbreiten.»