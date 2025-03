Wegner sagt Istanbul-Reise ab

«Die Entwicklung in der Türkei, die Inhaftierung und Suspendierung des frei gewählten Oberbürgermeisters von Istanbul, Ekrem Imamoglu, sehe ich mit großer Sorge», erklärte der CDU-Politiker. Angesichts der andauernden Inhaftierung seines Amtskollegen werde er nicht in die Berliner Partnerstadt am Bosporus reisen. «In einer Demokratie müssen Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige Justiz sowie ein fairer politischer Wettbewerb und freie Wahlen gesichert sein», unterstrich Wegner. Er fügte hinzu: «Solidarität mit Ekrem Imamoglu.»