Land Berlin sichert Notunterkunft «Evas Obdach»

Zum kostenlosen Angebot für wohnungslose Frauen gehört die Möglichkeit, sich in «Evas Obdach» auszuruhen oder dort die Nacht zu verbringen, etwas zu essen, sich zu waschen oder zu duschen. Sozialsenatorin Kiziltepe will Details zum Ankauf der Räume am 10. März in «Evas Obdach» vorstellen. Bei dem Termin sollen unter anderem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sowie das Vorstandsmitglied im Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Gabriele Kuhn-Zuber anwesend sein.