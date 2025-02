Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder mehr Menschen die Hauptstadt besuchen werden. «Auch 2025 stehen viele Highlights an, die neben Berlins Dauerbrennern Besucherinnen und Besucher in die Stadt locken werden, wie zum Beispiel die innovative Tech-Messe Gitex Europe oder die Footballspiele der NFL», teilte sie mit. Die American-Football-Liga plant, 2025 ein Spiel in der Hauptstadt austragen zu lassen. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.