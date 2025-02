Es gehe im Kern darum, Waffen von «bestimmten gewaltaffinen Personengruppen» einziehen zu können und so schwere oder tödliche Verletzungen zu verhindern. Häufig seien es Straftaten «in kriminellen Milieus, bei Trinkern oder auch Drogenabhängigen». Am Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz werden ab Samstag dauerhaft Waffen- und Messerverbotszonen eingerichtet. Dort ist es dann verboten, Waffen und Messer aller Art mit sich zu führen.