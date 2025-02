In Berlin starben 2024 bei Verkehrsunfällen 55 Menschen, 2023 waren es 33. In den Jahren davor schwankte die Zahl in diesem Bereich. Unter den 55 Verkehrstoten waren nach den Daten der Polizei 24 Fußgänger und 11 Radfahrer. Das Verkehrssicherheitsprogramm des Senats umfasst nach ihren Angaben rund 60 Maßnahmen mit Blick auf unterschiedliche Verkehrsteilnehmer von Fußgängern bis Autofahrern. Sie reichen von veränderten Ampelschaltungen an Kreuzungen bis zu mehr Angeboten zur Verkehrserziehung.