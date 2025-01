Bei der diesjährigen Aktion des Kindermissionswerks sammeln die Sternsinger Spenden für weltweite Projekte, die sich für Kinderrechte einsetzen - zum Beispiel, indem sie Schulen betreiben oder Therapien für Kinder organisieren, die Gewalt erleben. Für Wegner sei die Stärkung der Kinderrechte «ein Anliegen, das ich voll und ganz unterstütze». In Berlin melden sich Gläubige im Vorfeld bei ihren Gemeinden an, um die Sternsinger zu empfangen. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit laut katholischem Hilfswerk rund 46 Millionen Euro an Spenden zusammen.