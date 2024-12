In Berlin leben rund 2.000 junge Menschen in Pflegefamilien, hinzu kommen einige Tausend weitere Pflegekinder in Heimen. Bisher bekommen Pflegeeltern für ihren Einsatz eine sogenannte Erziehungsleistung von in der Regel 420 Euro monatlich sowie eine Pauschale für den Lebensunterhalt des Kindes, die zwischen 600 und 850 Euro monatlich liegt. Die Höhe der Summe ist abhängig vom Alter des Kindes beziehungsweise Jugendlichen. Der neue Startbonus käme zu diesen Leistungen hinzu.