Wettbewerb soll neue Perspektive für Berliner ICC bringen

«Das ICC ist eine Berliner Ikone», meinte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). «Nach zehn Jahren Stillstand ist es höchste Zeit, diese schlafende Schönheit wieder zum Leben zu erwecken.» Ob aus dem Wettbewerb am Ende ein Konzept hervorgeht, das auch umgesetzt wird, ist offen. Ein limitierender Faktor dürften riesige Millionenkosten für die Sanierung sein, die der Investor übernehmen müsste. Das Land will nicht selbst sanieren, sondern das ICC über einen Erbbauvertrag für 99 Jahre an einen Betreiber abgeben.