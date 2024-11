Gnade zu Weihnachten: Fast 100 Häftlinge kommen früher frei

In Berlin kommen für die Regelung in diesem Jahr konkret Häftlinge in Betracht, die ohnehin zwischen dem 14. November und dem 3. Januar 2025 freigekommen wären. Nach Justizangaben sitzt ein Großteil der Straftäter (48) in der Vollzugsanstalt Plötzensee im Stadtteil Charlottenburg. 15 Betroffene sitzen in der Berliner Haftanstalt Heidering ein, die auf Brandenburger Gebiet liegt. In 9 Fällen handelt es sich um Frauen. Derzeit sind laut Verwaltung insgesamt rund 3.550 Menschen (Stand: 13.11.) in Berlin inhaftiert. Auch in den meisten anderen Bundesländern werden Häftlinge dank der Weihnachtsgnade frühzeitig entlassen. 2023 durften nach damaligen Zahlen bis Mitte Dezember bundesweit rund 1.000 Straftäter das Gefängnis vorzeitig entlassen. Bayern begnadigt prinzipiell nie zum Jahresende.