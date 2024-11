Plakate zum Mauerfall-Jubiläum im Roten Rathaus zu sehen

Anlässlich des Jahrestags waren 5.000 Plakate entlang des früheren Grenzverlaufs aufgestellt worden. Zum Teil wurden historische Plakate der Demonstrationen von 1989 nachgebildet. Auf anderen haben Berlinerinnen und Berliner kreativ zum Ausdruck gebracht, was Demokratie und Freiheit heute für sie bedeuten und welche Werte ihnen wichtig sind. Hunderttausende Menschen haben am Wochenende das Mauerfall-Jubiläum gefeiert. Am Samstagabend spielten 700 Profi- und Freizeitmusiker auf mehreren Bühnen am früheren Mauerstreifen, darunter vor dem Brandenburger Tor, synchron ein stimmungsvolles Konzert.