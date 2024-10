«Jeder für sich und doch gemeinsam» lautete das Motto, das die damalige dänische Königin Margrethe II. am 20. Oktober 1999 bei der Einweihung der gemeinsamen Botschaftsanlage ausgesprochen hatte. Die Botschaften teilen sich einen Innenhof und das Felleshus, einen Kultur- und Veranstaltungsort, dessen Name von «felles» kommt, was auf Norwegisch und Dänisch «zusammen» bedeutet.