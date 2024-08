Großflächiger Miniermotten-Befall an Berliner Kastanien

«Fast alle Rosskastanien sind betroffen. Man hat das Gefühl, es ist in diesem Jahr noch schlimmer denn je. Ist es aber nicht», sagte Stadtnaturexperte Derk Ehlert der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr seien die Schädlinge aufgrund der Wärme und Trockenheit in ihrer Entwicklung allerdings etwa zwei bis drei Wochen voraus, erklärt Ehlert.