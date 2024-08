Baden im Müggelsee wieder ohne Bedenken möglich

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums kommen die Bakterien im Darm von Mensch und Tier vor und gelangen mit fäkalbelastetem Abwasser in die Gewässer. Ein Nachweis deutet auf eine fäkale Verunreinigung des Wassers hin. Die hochsommerlichen Temperaturen führen weiterhin an zahlreichen Gewässern zu Probleme mit Algen, teilte das Lageso mit. Die Wasserqualität an der Dahme sei in den Bereichen Schmöckwitz, Große Krampe und Bammelecke eingeschränkt. Das Gleiche gelte für die Unterhavel in den Bereichen Grunewaldturm, kleine Badewiese, Breitehorn, Lieper Bucht, Radfahrerwiese, Großes Fenster, Strandbad Wannsee und Alter Hof.