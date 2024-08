Algen und Bakterien: Badewarnung für mehrere Badestellen

Blaualgen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. Eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers und Schlierenbildung sind Anzeichen für das Vorhandensein der Bakterien. Das Landesamt warnte davor, in trüben Gewässern baden zu gehen und empfahl, Bereiche mit grünen und blaugrünen Schlieren zu meiden.