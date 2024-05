Berlin will Förderung für Balkonkraftwerke erleichtern

«Wir vereinfachen die Energiewende für zu Hause», sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). «Wir haben in Berlin ein enormes Solarenergie-Potenzial: an den Balkonen, auf den Dächern, in den Gärten. Das gilt es zu nutzen, um unser Ziel von 25 Prozent Solarstrom an der Berliner Energieerzeugung bis 2035 zu erreichen.» Bis Ende April wurden nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung 7718 Zuschüsse für Steckersolargeräte bewilligt. Im Fördertopf sind insgesamt sieben Millionen Euro - damit können 14.000 Balkonkraftwerke gefördert werden.