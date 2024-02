Willkommensschule in Tegel soll bald 300 Plätze bieten

Es sei ihr Anspruch, jedem Kind in Berlin unabhängig von seinem Status das Recht auf Schutz und Bildung zu garantieren, sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), die der Willkommensschule am Mittwochvormittag einen Besuch abstattete. Die Einrichtung von Klassen in Willkommensschulen sei eine vorübergehende, notwendige Maßnahme um sicherzustellen, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche überhaupt Zugang zu schulischer Bildung erhalten könnten. «Dadurch ermöglichen wir nicht nur ein besseres Ankommen, sondern auch ein erfolgreiches Weiterkommen in den Regelschulen.»