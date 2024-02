Erste Vollzeit-Einsamkeitsbeauftragte startet ihren Dienst

Paris soll herausfinden, wo sich einsame Menschen in Reinickendorf aufhalten, welche Anlaufpunkte sie finden und was noch fehlt. «Eine Datenbank, mehrsprachige Angebote, Fachforen und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere Ziele», erklärte Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU). Jeder zehnte Berliner Einwohner ist laut Bezirksamt von Einsamkeit betroffen, vor allem Altersarmut verstärke das Problem. Rein statistisch seien in Reinickendorf mindestens 26.600 Bürgerinnen und Bürger einsam. Annabell Paris, die selbst Reinickendorferin ist, hat ein Master-Studium der Kommunikationswissenschaften abgeschlossen und zuvor im sozialen Bereich als Bildungsbegleiterin gearbeitet.