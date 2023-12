Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt: Gedenken zum Jahrestag

Am Dienstagabend ist ein Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Kurfürstendamm geplant. Anschließend werden wie in den Vorjahren die Namen der 13 gestorbenen Opfer am Mahnmal auf der Rückseite der Kirche, wo der Anschlag geschah, verlesen. Unter anderem nimmt auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an dem abendlichen Gedenken teil.