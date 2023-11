Beschäftigte der Verwaltung gründen Regenbogennetzwerk

Die Entstehung des Netzwerkes wurde federführend von der Finanzverwaltung unterstützt, die für das Landespersonal zuständig ist. Finanzsenator Stefan Evers betonte, die Beschäftigten der Verwaltung seien in ihrer Vielfalt ein Spiegelbild der Stadt. «Mit dem Regenbogennetzwerk der Berliner Verwaltung verdeutlichen wir unseren gemeinsamen Anspruch, diese Vielfalt weiter zu fördern und sichtbar zu machen», so der CDU-Politiker. «Wir haben bereits neue Akzente beim Personalmarketing gesetzt und werden in den kommenden Monaten intensiv an der Weiterentwicklung von Rekrutierung, Willkommenskultur sowie einem neuen Führungskräfteleitbild arbeiten.»