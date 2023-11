Saubere Stadt: Bericht zur Berliner Strategie für mehr Sauberkeit

Der Bericht wurde von Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, vorgestellt. «Wir haben nach wie vor ein Sauberkeitsproblem in der Stadt», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung. Nach wie vor gebe es in manchen Stadtteilen zu starke Verschmutzungen. «Wir müssen da ran», sagte Giffey. Vor diesem Hintergrund würden die Mittel für die Berliner Stadtreinigung BSR im nächsten Doppelhaushalt in zweistelliger Millionenhöhe erhöht. Ziel sei vor allem, mehr Spielplätze und Grünanlagen besser reinigen zu können.